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對賞櫻團傷亡學生 教部以學產基金緊急救助

2017-02-14  17:45

〔記者林曉雲／屏東報導〕對於賞櫻團的傷亡學生，教育部長潘文忠今天表示，學校會以最大的力量協助，教育部主秘代表慰問受傷學生及罹難學生的家屬，教育部也將以學產基金緊急救助，目前最需要的是醫療救治。

潘文忠今天赴屏東科技大學訪視，他表示，今天是情人節，大家仍聚在一起關心教育，且昨天發生重大交通意外，兩名學生一名因受傷而不幸往生，一名學生受傷治療中，學校都盡力協助中。

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  • 對賞櫻團傷亡學生，教育部長潘文忠今天受訪表示，教育部將以學產基金提供緊急救助。（記者林曉雲攝）

    對賞櫻團傷亡學生，教育部長潘文忠今天受訪表示，教育部將以學產基金提供緊急救助。（記者林曉雲攝）

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