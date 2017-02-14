對賞櫻團傷亡學生 教部以學產基金緊急救助

2017-02-14 17:45

〔記者林曉雲／屏東報導〕對於賞櫻團的傷亡學生，教育部長潘文忠今天表示，學校會以最大的力量協助，教育部主秘代表慰問受傷學生及罹難學生的家屬，教育部也將以學產基金緊急救助，目前最需要的是醫療救治。

潘文忠今天赴屏東科技大學訪視，他表示，今天是情人節，大家仍聚在一起關心教育，且昨天發生重大交通意外，兩名學生一名因受傷而不幸往生，一名學生受傷治療中，學校都盡力協助中。