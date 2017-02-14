新北民政局催婚 設計「紅線」求好姻緣

新北市政府民政局發送520條「月老閃鑽紅線」，許多民眾早早來排隊，不到40分鐘便發完。（記者何玉華攝）

2017-02-14 17:43

〔記者何玉華／新北報導〕繼「金鏟子」之後，新北市政府民政局催婚、生子又設計出「月老閃鑽紅線」新點子，今日13點14分（諧音一生一世）在市民廣場發送520條，希望幫民眾終結單身，中午未到，就有數10人排隊，約40分鐘全數發完。

民政局宗教禮俗科長藍品畯說，單身男女常到月老廟求姻緣紅線，民政局將紅線變為時尚配件，長度依魯班尺16公分象徵「大吉」與「添丁」，希望帶給配戴者「官、人、和、善、姻、圓、定」7大良緣。

今天2月14日西洋情人節，民政局安排13點14分發送520條紅線，祝福單身男女遇到對的人、一生一世相愛；30歲的吳小姐說，春節在板橋慈惠宮求籤詩，解釋中指姻緣有「好結尾」，一知道有發紅線的活動，便想試試拿一條，希望能招來好運氣。

民政局長江俊霆說，出生率與民眾結婚意願下降，是各縣市共同面臨的問題，從未婚聯誼、月老紅線到特殊節日的結婚登記規劃活動，都是希望提供誘因，鼓勵市民成家立業、增產報國；連續3年舉辦近30場不同主題的未婚聯誼活動，至少成功配對300人，今年首場計畫於2月19日，在板橋435藝文特區舉辦，主打清新風箏野餐風，參加名額預計為80名單身男女。