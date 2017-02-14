中市望高寮遭偷倒垃圾4年未清 立委怒批

2017-02-14 17:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區望高寮空地常遭人偷倒垃圾，立委張廖萬堅今天邀集相關單位召開協調會，會中竟發現被偷到的垃圾從102年至今未清理，他直斥「不可思議」，要求國有財產署、國防部軍備局等地主1個月內提出清除計畫，計畫通過後，3個月清除完畢。

望高寮因土地空曠、平常經過的人車不多，自102年起陸續發生空地遭人偷倒垃圾，還曾因焚燒垃圾引起火災，最近一次發現偷倒垃圾是在去年底。台中市議員何文海表示，同樣情況一再發生，環保局必須硬起來，加強稽查與開罰。市議員張耀中也說，去年底被偷到的垃圾由環保局清走，環保局應向行為人求償，否則不肖人士靠偷倒垃圾賺錢，還有人幫忙清垃圾、不必罰錢，這樣的生意當然有人做。

環保局解釋，廢棄物清理法規定是「行為責任優於狀態責任」，必須找出行為人開罰，對地主開罰是無效的；而該局只會清理有公共衛生疑慮的垃圾，不是偷倒就去清。

國產署中區分署副分署長卓翠雲指出，該分署管理的土地在102年被偷倒垃圾後，查出2個行為人，均被判刑，該分署已要求其清理垃圾，但1人已入獄、1人還在看守所。

國防部軍備局則在103年主動發現土地遭偷倒垃圾，旁邊的國產署、台糖、嶺東科大土地也遭殃，全部面積達1775平方公尺，垃圾同樣尚未清理。

張廖萬堅聽到垃圾至今未清，相當憤慨，當場要求國有財產署、國防部軍備局、台糖公司、嶺東科技大學1個月內提出清除計畫，計畫通過後，3個月清除完畢；有立即污染的部分，環保局應協助清理，清理費用列入代位求償。他也將在立法院召開公聽會，提案修正廢棄物清理法，將偷倒垃圾的刑度從1至5年提高至3年以上，且不得緩刑。