國道重大死亡車禍後 台灣燈會接駁車加強管理

2017-02-14 17:36

［記者廖淑玲／雲林報導］國道發生遊覽車翻覆重大傷亡車禍事故，正在雲林舉辦的台灣燈會鑒於每天都有百萬遊客湧入，許多遊客都是利用接駁專車前往燈區，雲林縣政府今天起再特別加強稽查接駁車車輛設備及管理，務求零缺點。

雲林縣政府工務處長彭子程表示，今年燈會接駁車服務案承攬業者是全達遊覽車公司，該公司經交通部公路總局遊覽車評鑑最近3年都為優等，且採用車輛都是10年內出廠，符合安全規範，縣府已加強對該公司人員及車輛稽查，以維護遊客搭乘安全。

彭子程說，縣府今天也發文請全達公司加強車輛管理、駕駛員駕駛習慣及安全觀念宣導，避免超時、超載情形，並在每日車輛整備時，落實駕駛員出勤前基本報到檢查作業及車輛維護，發車前確實向乘車民眾說明遊覽車安全設備、緊急事故逃生機制等事項，共同確保接駁行車安全，讓遊客快樂出門、平安返家。