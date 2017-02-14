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群園獎助學金 即起受理申請

2017-02-14  17:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕各校都已開學，但很多弱勢家庭的家長都為學費很頭痛，群園關懷協會設立的「群園獎助學金」，即日起至3月10日受理申請，協助經濟弱勢家庭學子就學，全國大專生皆可申請，高中組限定台中市籍或就讀台中市高中職的同學申請。

群園並表示，經審核通過後頒發大專院校組每名2萬元，高中職組每名5千元，預計於4月22日舉行頒獎典禮，頒發獎狀及助學金公開表揚。

「群園獎助學金」101年9月至今開始頒發將助學金，每年頒發500萬助學金，每學期250萬，目前已頒發2250萬元，協助1336位學子，群園獎助學金每學期都會公開表揚優秀學子，發掘許多同學逆境向上的故事。

其中新住民之女小鈴去年考上台大政治系，讓她及母親都很高興，有了群園的獎助學金，就可減少母親的負擔，她未來希望為母親的新住民族群發聲。

由於群園的協助，讓很多需要的幫助的優異孩子，更能無後顧之憂發揮所長。

像來自原民部落的翠萍與筱霜表現優異，翠萍拿下2011年總統教育獎，2014年為台灣拿下空手道亞運金牌，筱霜也有多面國際級獎牌，並獲得2015年總統教育獎；事親至孝的小慈因照顧罹癌祖母感人事蹟而獲得生命光明獎等。

「群園助學金」希望孩子能得知，獎助學金是來自社會的愛心，因此鼓勵申請者身體力行，「行動紀事」列為申請助學金審查文件之一，本次主題訂為「感恩行動」，讓申請同學記錄近期內曾做過的感恩行動，群園鼓勵學子時時保有感恩念恩精神，感恩不僅是心存感謝而已，更重要的是付出行動，讓幸福與感動不斷延續，傳遞懂得感恩最幸福理念。

符合條件的同學可於時間內完成線上申請並備妥相關文件寄至群園關懷協會。

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  • 群園關懷協會即日起受理申請「群園獎助學金」。（記者蘇金鳳攝）

    群園關懷協會即日起受理申請「群園獎助學金」。（記者蘇金鳳攝）

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