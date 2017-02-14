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情人節玫瑰好貴 火鶴花便宜又熱情

火鶴花鮮艷漂亮，觀賞時間長，送禮經濟實惠。（記者李立法攝）

2017-02-14  17:36

〔記者李立法／屏東報導〕冬季玫瑰缺貨，情人節價格翻漲，一支玫瑰動輒5、60元，貴得讓人買不下手，價格不到玫瑰1/3的火鶴花，鮮紅的心型苞片代表「熱情」，觀賞時間可達半年以上，象徵「長長久久」，花農力推，要讓更多消費者認識火鶴花的優點。

高雄區農業改良場指出，近年來受到暖冬影響，屏東縣的冬季玫瑰產期不斷往後推延，冬天玫瑰花產量變少，價格也跟著上漲，受到去年9月秋颱影響，今年冬季玫瑰缺貨情形尤其明顯，在北部市場，1把20支玫瑰的拍賣價可達7、800元，賣到消費者手中時，更是貴得嚇人。

花農認為，情人節送花，代表「熱情」的火鶴花，也是不錯的選擇，火鶴可以當切花瓶插，也能當盆栽欣賞，鮮紅色的心型苞片非常漂亮，送給情人表達心意，再浪漫不過，重要的是，火鶴價格便宜又耐看，經濟實惠。

高雄農改場助理研究員黃雅玲表示，台灣火鶴花栽培技術已相當成熟，苞片顏色有鮮紅、粉紅、白色等多樣性，花落時也可欣賞葉片，做為室內觀賞花，容易照顧，可維持壽命半年甚至1年以上。

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  • 情人節送火鶴花，鮮紅的心型苞片代表「熱情」。（記者李立法攝）

    情人節送火鶴花，鮮紅的心型苞片代表「熱情」。（記者李立法攝）

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