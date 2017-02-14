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「貪便宜又要高品質」 前領隊分析3種旅遊亂象…
2017-02-14 17:57
〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆，造成33死11傷的重大事故，先前也曾帶過團的圖文作者張忘形為此在專欄發表文章，指他當初會離開，就是因為該行業的「環境真的很糟」，若干消費者「貪便宜又要高品質」的「大爺心態」，更是令人無法恭維，他也呼籲大眾應對所有服務業保有尊重。
張忘形今在《酷青發聲@cheers》發表〈【一分錢，想要十分貨】領隊心中的痛：國內旅遊的3種亂象〉一文，文中指出，他先前也曾有好長一段時間是在帶團，但後來因為覺得沒有未來而離開旅遊業，特別是國內旅遊這塊，實在很糟糕。
張忘形提出3點，包含「殺價的時候都沒關係，出團時候就各種要求」、「我的小費就是買你一天，操死你算我賺」、「我做決定，出事你負責」等，都是若干消費者「貪便宜又要高品質」的錯誤心態，但羊毛始終出在羊身上，想要便宜又大碗卻又有各式各樣的要求，他也反問讀者，一旦出了事情，「你會怪自己還是怪領隊？」
張忘形也提到，「千錯萬錯都是業者的錯」的大爺心態，其實不只發生在旅遊業，而是各種服務業都能看得到，他呼籲民眾應該保有對所有服務業的尊重。
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