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遊覽車坐哪邊安全？ 專家：跟駕駛同一邊
2017-02-14 18:28
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆造成33死，大客車安全問題再度成為焦點。台北醫學大學傷害防治學研究所副教授白志偉指出，根據統計，坐在與駕駛同側的位子相對安全；但他強調，最重要的還是繫上安全帶，而政府對繫安全帶的規定過於寬鬆，且取締不嚴，若發生事故，乘客安全堪慮。
專家轟：繫安全帶規定太寬鬆
昨晚的遊覽車翻覆意外造成33人死亡、11人輕重傷，多數生還者都是坐在左側的位子。據《中央社》報導，台北醫學大學傷害防治學研究所副教授白志偉表示，過去的車禍統計顯示，搭遊覽車坐在跟與駕駛同側的位子會稍微比較安全。
去年7月國道遊覽車火燒車事件後，也有遊覽車駕駛受訪直言，若開車時前方出現障礙物，本能會把方向盤往左打、讓車身右側承受撞擊，因此駕駛座後方前三排的位子相對安全。
但白志偉強調，坐哪裡傷勢較輕還是要看車禍當下的狀況，若要減少傷亡，最重要的還是繫安全帶，第二則是用「上身下彎，手抱膝，頭埋進手的懷抱中」的姿勢保護頭部。
他也批評，目前法規只規定駕駛後方、前門、後門、安全門旁、最後一排中間的5個位子要繫安全帶，相關規定太寬鬆，加上取締不嚴格，發生事故時乘客的安全堪慮。
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