避免事故心理創傷 北市衛生局啟動「安心服務」

2017-02-14 17:31

〔記者張議晨／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團，昨在國道發生重大車禍，造成33死、11傷悲劇，台北市衛生局今起提供電話諮詢與心理關懷，並在北市第二殯儀館設置「安心服務」，供民眾諮詢與心理關懷。

出發前往二殯關懷的聯醫松德院區臨床心理組主任林蕙蓉表示，因事出突然，傷亡者家屬及遺族心理上會因無法接受事件發生，而出現情緒失調或睡眠障礙等強烈反應，建議家屬難過時，除旁人陪伴外，適當找個地方大哭一場宣洩情緒，也是健康的心理反應。

林蕙蓉指出，重大事故引起的哀傷通常在1年內會慢慢淡化，但若心理面仍無法走過哀傷，則建議尋求專業人士協助。

由於遊覽車意外死傷慘重，今上午起新聞台輪番播送事故及悲傷畫面，也可能會讓與事件無關的視聽眾產生焦慮感，而產生程度不一的「急性壓力反應」。

開業身心科醫師楊聰財指出，因每個人都會有搭乘遊覽車或大眾交通工具的機會，如新聞台不斷播送事故畫面，會讓視眾感到緊張及有壓力感，有些人會出現過度警覺現象，當看到新聞畫面或是文字敘述，就會緊張逃避，對身心理造成影響。

楊聰財建議，面對情緒反應，除關閉電視以外，可在床上或椅子上深呼吸，讓精神適度紓緩，如果是傷者家屬或遺族，可透過書寫「心情日記」方式，讓情感訴諸文字，進而增加腦部血清素分泌，減少焦慮、壓力及憂鬱感。