重大事故不斷 消基會：大客車都應加裝行車紀錄器

2017-02-14 17:01

〔記者林彥彤／台北報導〕交通事故再傳！去年7月才剛發生國道2號火燒車事件後，昨天國道5號接國道3號南下車道也發生嚴重車禍，不幸造成33人罹難；對此，消基會今表示，每次意外後僅積極檢討，缺乏有效措施，並呼籲政府應該要大客車都加裝行車紀錄器，才可在調查的第一時間釐清原因。

消基會董事長游開雄今天指出，每一次意外後，各界就會開始積極檢討，但都沒有看到真正有效的措施。他認為，政府應該要規定大客車都要加裝行車紀錄器，這樣才可以在調查的第一時間找到原因。

游開雄表示，現在各界也都在討論可能的原因，部分認為是遊覽車車齡偏高，可是其實過去就已討論過是否應該要設一個車齡限制，都尚未有共識與結論，諸如車齡與車子機件的爭論，應該是可以用科學方法去證明。

另外游開雄也說，不僅要再查司機是否有過勞，包含團費也應該要檢視，如需要，應該要訂出一個合理的團費價格，避免類似過勞的情況再發生。