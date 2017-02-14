國圖南部分館落腳新營 林全：不超過4年完成

2017-02-14 17:19

〔記者王涵平／台南報導〕行政院長林全今視察國圖館南部分館預定地，要求將原定6年完成的期程縮短至4年內，融入在地景觀以及商業的功能，讓在地居民多利用，也成為觀光的重要地方。

「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」預定地位於新營區文高11用地，現址為球場，面積5.71公頃，規劃為全國圖書聯合倉儲中心與全國數位保存中心，除對全民開放，也提供智慧化公共閱覽服務。

林全表示，知識典藏及運用與國家社會的進步息息相關，而現在如知名的書店也是自由行遊客觀光的重要地方，因此希望國圖南部分館在美學與場域的規劃也能扮演商業上的功能，未來能自主經營，不一定要依靠政府的預算。

台南市長賴清德則感謝林院長就任8個月以來，已提供南市超過100億元的建設經費，國圖南部分館的設立，是南市成為書香城市的最後一塊拼圖。