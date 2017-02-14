| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

好特別的收心操！ 南英商工開學辦摸彩

2017-02-14  17:30

〔記者劉婉君／台南報導〕高中以下學校昨天開學，台南市南英商工收心操特別不一樣，學校準備了百份獎品讓學生摸彩，最大獎是32吋液晶電視，獲獎學生開心大叫，還有祥獅獻瑞、熱舞及花式調酒等表演，熱鬧展開新的學期。

南英商工今年將迎接創校100週年，校方從去年開始就舉辦一系列活動，新學期剛開始，並以摸彩為學生收心，總計14個獎項，除了液晶電視機，還有烤箱微波爐等，該校約2230名學生，都可以參加抽獎，當最大獎抽出，現場一片歡呼聲，也將活動氣氛帶到最高點。

校長陳志隆表示，在開學舉辦摸彩抽獎活動，主要是表示學校對學生回校的歡迎，更希望營造歡樂的氣氛，讓學生能更愛學習、更愛校園，也展現技職學校的活力與朝氣，勉勵學生認真學習，加強自己的專業技能。

接下來一直到10月底，學校也會於每個月舉辦不同的活動，3月社區服務、4月聖火傳承、5月禮讚母愛、6月社區關懷、7月攝影角度、8月校友回巢、9月吾愛吾師、10月祈福燈彩，為壓軸的10月的百年校慶鋪上隆重的紅地毯，將學校的功能從知識學習進一步拓展至關懷校園及社會，讓南英在百年校慶的歷史中，呈現人文關懷的深刻意義。

廣告
  • 南英商工開學收心操，有摸彩及祥獅獻瑞等表演。（記者劉婉君翻攝）

    南英商工開學收心操，有摸彩及祥獅獻瑞等表演。（記者劉婉君翻攝）

  • 南英商工開學收心操，有摸彩及祥獅獻瑞等表演。（記者劉婉君翻攝）

    南英商工開學收心操，有摸彩及祥獅獻瑞等表演。（記者劉婉君翻攝）

  • 南英商工開學辦摸彩，最大獎是32吋的液晶電視。（記者劉婉君翻攝）

    南英商工開學辦摸彩，最大獎是32吋的液晶電視。（記者劉婉君翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南英商工 摸彩 開學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：好特別的收心操！ 南英商工開學辦摸彩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.