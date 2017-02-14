好特別的收心操！ 南英商工開學辦摸彩

2017-02-14 17:30

〔記者劉婉君／台南報導〕高中以下學校昨天開學，台南市南英商工收心操特別不一樣，學校準備了百份獎品讓學生摸彩，最大獎是32吋液晶電視，獲獎學生開心大叫，還有祥獅獻瑞、熱舞及花式調酒等表演，熱鬧展開新的學期。

南英商工今年將迎接創校100週年，校方從去年開始就舉辦一系列活動，新學期剛開始，並以摸彩為學生收心，總計14個獎項，除了液晶電視機，還有烤箱微波爐等，該校約2230名學生，都可以參加抽獎，當最大獎抽出，現場一片歡呼聲，也將活動氣氛帶到最高點。

校長陳志隆表示，在開學舉辦摸彩抽獎活動，主要是表示學校對學生回校的歡迎，更希望營造歡樂的氣氛，讓學生能更愛學習、更愛校園，也展現技職學校的活力與朝氣，勉勵學生認真學習，加強自己的專業技能。

接下來一直到10月底，學校也會於每個月舉辦不同的活動，3月社區服務、4月聖火傳承、5月禮讚母愛、6月社區關懷、7月攝影角度、8月校友回巢、9月吾愛吾師、10月祈福燈彩，為壓軸的10月的百年校慶鋪上隆重的紅地毯，將學校的功能從知識學習進一步拓展至關懷校園及社會，讓南英在百年校慶的歷史中，呈現人文關懷的深刻意義。