海軍艦隊募5千雙舊鞋 助非洲孩童免受沙蚤危害

2017-02-14 17:03

〔記者張忠義／高雄報導〕不要小看一雙舊鞋，它也能救一命。

非洲長期遭受沙蚤的危害，許多小孩因家境貧困沒鞋穿，感染後輕則截肢、重則喪命，「舊鞋救命國際基督關懷協會」發起的「舊鞋救命」活動，一雙不要的舊鞋子可以幫助他們遠離沙蚤，健康長大。

海軍艦隊指揮部行善不落人後、熱情響應，艦隊官兵在1個月內募集超過5100雙舊鞋，今天下午由該部指揮官蕭維民主持捐贈儀式，並由「舊鞋救命國際基督關懷協會」發起人楊右任代表接受。

蕭維民期勉艦隊官兵作為國軍的一分子，愛心是無遠弗屆，沒有距離、語言、文化的隔閡，未來不管何時何地，大家都能盡一己之力，積極支持公益活動，幫助更多需要協助的人們。