| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

海軍艦隊募5千雙舊鞋 助非洲孩童免受沙蚤危害

2017-02-14  17:03

〔記者張忠義／高雄報導〕不要小看一雙舊鞋，它也能救一命。

非洲長期遭受沙蚤的危害，許多小孩因家境貧困沒鞋穿，感染後輕則截肢、重則喪命，「舊鞋救命國際基督關懷協會」發起的「舊鞋救命」活動，一雙不要的舊鞋子可以幫助他們遠離沙蚤，健康長大。

海軍艦隊指揮部行善不落人後、熱情響應，艦隊官兵在1個月內募集超過5100雙舊鞋，今天下午由該部指揮官蕭維民主持捐贈儀式，並由「舊鞋救命國際基督關懷協會」發起人楊右任代表接受。

蕭維民期勉艦隊官兵作為國軍的一分子，愛心是無遠弗屆，沒有距離、語言、文化的隔閡，未來不管何時何地，大家都能盡一己之力，積極支持公益活動，幫助更多需要協助的人們。

廣告
  • 海軍艦隊募集5000多雙舊鞋，幫助非洲孩童免於沙蚤的危害。 （記者張忠義攝）

    海軍艦隊募集5000多雙舊鞋，幫助非洲孩童免於沙蚤的危害。 （記者張忠義攝）

  • 海軍艦隊捐贈5000多雙舊鞋給「舊鞋救命國際基督關懷協會」，由活動發起人楊右任代表接受。（記者張忠義攝）

    海軍艦隊捐贈5000多雙舊鞋給「舊鞋救命國際基督關懷協會」，由活動發起人楊右任代表接受。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 沙蚤 沙蚤病
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：海軍艦隊募5千雙舊鞋 助非洲孩童免受沙蚤危害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.