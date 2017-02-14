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庇護兒少、婦女 新北「安心歇腳亭」最快2月底上路

民間捐贈湊成庇護弱勢兒少、婦女的「安心歇腳亭」，市府今天回贈獎牌表達感謝。（記者何玉華攝）

2017-02-14  17:23

〔記者何玉華／新北報導〕庇護弱勢兒少及受暴婦女，除了傳統的機構安置，新北市利用新完工的社會住宅設置新型態的「安心歇腳亭」提供「類家庭照顧服務」，更有眾多民間熱心團體捐贈物資、經費，預計最快2月底上路服務。

社會局長張錦麗說，「安心歇腳亭」提供有別於目前機構與寄養家庭的模式，由官方提供空間，受委託的單位訓練專業人才進駐提供生活服務，讓受暴婦女、緊急安置的兒少或滿18歲暫時不適合返家、經濟需獨立的「自立少女」暫時歇腳，協助就業及生活輔導，讓他們安全無虞的適應社會生活。

目前9戶中規劃4戶庇護受暴婦女、4戶安置緊急安置的兒少，還有1戶提供滿18歲暫時不適合返家或經濟需獨立的「自立少女」；社會局接手的社會住宅「家徒四壁」，家具商業同業公會得知，理事長洪美雲親自量尺寸、送家具，還有緣道觀音廟、欣和公益協會、張廖簡宗親會等捐助善款。

「慢慢湊」成的「安心歇腳亭」預計最快2月底上路服務，市長朱立倫今天特別回贈捐贈單位感謝獎牌，鼓勵更多民間力量投入，讓更多的弱勢兒少婦女得到愛心與幫助。

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標題：庇護兒少、婦女 新北「安心歇腳亭」最快2月底上路


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