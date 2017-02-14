不願未來「戴口罩寫生」 中部藝術家串連反空污
不願有朝一日須「戴口罩寫生」，中台灣藝術家串連反空污。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕10餘名中部台灣藝術家今日現身反空污，各自拿著藝術創作感慨台灣不少好山好水美景均已被空污蒙蔽，不願有朝一日連畫家都要「戴口罩寫生」，高呼「還我青山綠水、還我藍天」、「台灣要美麗、要有好空氣」等口號，呼籲大眾19日行動挺反空污大遊行，讓政府及企業聽見人民最卑微的請求。
號召藝術界挺反空污的藝術家趙宗宋指出，畫家寫生向來致力以畫紀錄台灣山水的美景，早期常跟隨老師像林玉山、廖繼春去寫生作畫，當年郊外雖然蚊蟲多，但可看見清新的天空、乾淨清澈的水，曾幾何時，郊外寫生漸成畫家們愈來愈遙不可及的夢。
趙宗宋說，如今外出寫生，不是天空常是灰濛一片，就是青山綠水變成臭水溝、垃圾山，好山好水已成畫家心裡的痛，不願有朝一日畫家要戴著口罩畫圖，或是在彌漫著臭味的地方作畫，才會站出來挺反空污，只是卑微要求能有一口新鮮乾淨的空氣可呼吸。
出生在彰化秀水鄉的83歲醫生畫家趙宗冠回憶高中時期，只要雨後隔天在住家附近就能看見玉山，現在連走近玉山腳下均未必能見山，期盼各界均能一起行動反空污。
台中美術協會理事長蔡慶彰也說，肯定企業過去對台灣經濟的貢獻，但不可否認的是台灣付出極大的代價，他連走到台中都會公園散步寫生，鳥瞰台中西屯區、北區，卻等了2小時均無法清楚看到台中市區景緻，他希望台灣要趕緊改變，讓這片土地恢復昔日的美好。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，感謝畫家們站出來，台灣是很美的，但現在已很少看見玉山，像重量級前輩畫家陳澄波的作品「玉山積雪」，當年是在他的嘉義市故居遠眺玉山繪製而成，但現在從嘉義市區已不見玉山，原因之一即為空氣污染造成，這是哀愁，希望民眾一起參與反空污大遊行，尤其台中以南天空是灰色的，在中南部吸到的空氣品質比北部糟，希望能早日有所改善。
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