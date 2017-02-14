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頭汴坑溪淤積 三河局：4月底前完成河道整理
2017-02-14 17:12
立委何欣純（左三）今天和三河局長楊人傑（左二）與多位里長到頭汴坑溪會勘，要求在汛期來臨前完成整治，避免引發水患。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕流經太平、大里的頭汴坑溪，在大里立仁橋附近出現土石淤積，兩岸居民憂心雨季引發水患，立委何欣純今天邀集水利署第三河川局和大里多位里長到場會勘，里長希望進行疏濬運出土石；三河局長楊人傑則解釋，經斷面測量，立仁橋上下游河段的通洪斷面都符合百年防洪需求，僅需進行河道整理，並允諾在4月底汛期前完成整治。
立委何欣純表示，頭汴坑溪在新仁橋到立仁橋間因坡度變緩，造成從上游沖刷下來的土石容易堆積，近日接獲十九甲居民陳情，表示立仁橋上下游河段河床嚴重淤積，擔心通洪斷面不足引發水患，今天特別邀集三河局長楊人傑和里長到場會勘。
因攸關兩岸5、6萬居民的生命財產安全，包括十九甲的新仁、立仁、立德里長，以及大里溪南的仁化、仁德里長都出席關心，何欣純希望在兼顧安全、生態下，能儘快進行河川整治，並要求整治範圍從新仁橋、立仁橋延伸到下游立善橋，並在今年5月汛期前完成整治。
仁化里長陳宗興則建議，將下水道出水口改成順流，避免內水排不出倒灌；新仁里長陳正恭則希望，能確認土石淤積的高度是否已經達疏濬標準；立仁里長鄭伯其則認為，頭汴坑溪已經很久沒有疏濬，希望能將淤積的土石運走，讓十九甲的居民有安全的生活環境。
三河局長楊人傑澄清，疏濬與否有一定標準，之前在該河段進行斷面測量，確認通洪斷面符合百年防洪需求，目前僅需進行河道整理，並不需要疏濬，並強調已經穩定的河床，若隨意挖掘擾動，反而容易造成侵襲沖刷，允諾在今年4月底前完成河道整理。
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