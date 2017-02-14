農委會推「4章1Q」新政策 為學童營養午餐把關

營養午餐4章1Q新政策，新竹市試辦，農委會主委林聰賢和市長林智堅齊推動。（記者洪美秀攝）

2017-02-14 18:02

［記者洪美秀／新竹報導］農委會主委林聰賢今天中午來到新竹市三民國小，視察營養午餐4章1Q新政策試辦情形，並與市長林智堅為一年級學生打飯菜與共餐，跟學生一起享用三菜一湯午餐，林聰賢說，今年9月將在22個縣市全面推動營養午餐4章1Q政策，呼籲團繕業者採購國產相關食材蔬果，期許在地栽種、在地消費，確保食材安全。

農委會推動「4章1Q」新政策的試辦縣市包括新竹市、新竹縣、台中市、台南市、台東縣及宜蘭縣，其中又以學生營養午餐為推動目標，新竹市三民國小今天的營養午餐有醬燒洋蔥雞、白菜燴豆包、小松菜，以及鮮筍排骨湯，採用CAS雞胸肉和排骨、具生產履歷的大白菜，以及吉園圃認證的小松菜。

林聰賢與市長林智堅穿上圍裙，戴上帽子、口罩、手套，幫小朋友們打菜並共進午餐，提醒小朋友要均衡飲食，才能健康長大。

林聰賢說，農委會為確保試辦期間校園食材供應商及團膳業者取得4章1Q貨源，會輔導學校既有食材供應者取得台灣農產品生產追溯（QR code），也會輔導各批發市場在現有交易場所，設立溯源蔬果專區，提供採買單位現貨或預約採購，輔導農民團體組成供應平台，確保供貨順暢。

林聰賢說，農委會將會配合教育單位辦理聯合稽查作業，針對各直轄市、縣市學校午餐生鮮蔬果食材進行農藥殘留抽驗，並針對供應4章1Q的農戶在田間採收前，送驗合格後才能採收供應，確保學校午餐蔬果食用安全，從源頭及末端雙重把關，確保供貨來源及產品食材安全。

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