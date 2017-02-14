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駕駛疑過勞釀33死 社民黨諷：客運業卻擋「七休一」
2017-02-14 17:03
〔即時新聞／綜合報導〕國道5號翻車事故造成33人死亡，疑因過勞釀禍的駕駛康育薰也不幸身亡。社民黨發言人苗博雅今表示，去年要全面落實勞工「七休一」時，當時阻擋的資方，「就包括客運業」。
苗博雅在臉書發文提到，去年要全面落實勞工「七休一」時，有資方跳出來說萬萬不可，最後勞動部退守開後門，她直指當時出來阻擋的資方，包括客運業在內。苗博雅痛批，「天下沒有白吃的午餐」，資方獲得的超額利潤，是用勞工血汗過勞堆積而成，但「成本是由經濟弱勢的小民在負擔」，「怎麼可能不憤怒」。
網友無奈表示，但當被壓榨、剝削的勞工出來抗議時，「就會有一群人說不爽不要做，拚經濟比較重要」，等到出人命，「才在那邊為他們祈福」，直指那些光出一張嘴者「噁心」、「就是你們這些人害的啦還祈福咧」。
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