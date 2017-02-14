留什麼髮型才適合？男大生PO網求助 卻嚇到眾人...

一名男大生在社群平台求助「不曉得該留甚麼髮型才好」，卻嚇到眾人，意外引起熱烈迴響。（圖擷取自《Dcard》）

2017-02-14 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日大學生交流平台《Dcard》上有一名男大生po文求助，「不知道甚麼髮型適合我」，因為自己天生髮線就很高，每次都很羨慕別人可以嘗試各種不同髮型，他還強調不想要剃光頭，並附上對鏡自拍照證明自己的苦惱。

不料PO文一出，網友紛紛擺錯重點，表示「抱歉，第一張真的嚇到我了，我以為你沒有臉...」、「對不起，我看到留言才知道不是修圖把臉修掉...ಠ_ಠ」，還有人推薦原PO「薙髮留辮，真的可以很有型」。



（圖擷取自Dcard）

也有很多人認真建議，例如學藝人劉以豪一樣留長捲髮、「留長一點感覺比較好欸，瀏海或許可以在眉上一點點？也可以考慮燙有點微捲或噴定型液風吹！」不過最多網友認為，不管留什麼髮型，自己喜歡最重要啦！力挺原PO「做自己」。

男大生自認髮線很高，想尋求最適合自己的髮型。（圖擷取自《Dcard》）