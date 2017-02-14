台灣燈會吉祥物遭爆未經授權 也未付設計費

今年在雲林舉辦的台灣燈會，吉祥物「綺麗籽」、「奇萌籽」造型可愛頗受歡迎，卻被爆縣政府擅自使用卻不給作者設計費。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-02-14 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會的吉祥物「綺麗籽」、「奇萌籽」造型可愛頗受歡迎，但台北市漫畫工會理事長鍾孟舜在臉書爆料，雲林縣政府竟然沒有徵詢過原創者授權，也沒有要給原創者設計費用。

雲林縣今年2月11日至19日盛大聚辦台灣燈會，兩隻吉祥物「綺麗籽」、「奇萌籽」造型可愛，雲林縣長李進勇還親自帶吉祥物到處宣傳，但台北市漫畫工會理事長鍾孟舜在臉書爆料，在這可愛吉祥物的背後竟然是雲林縣政府毫不尊重創作者，他指出創作者「呆尼爾」當初經設計公司詢問接案，之後完全沒下文，一直到雲林縣燈會大肆宣傳，才偶然知道自己的設計被使用了。

鍾孟舜指出，原創者的作品被用了還拿不到錢，而且被用還完全不知情，他質疑：「雲林縣府這麼大張旗鼓宣傳燈會吉祥物，有詢問過是否有創作者授權書嗎？」作者「呆尼爾」去詢問時，得到的回應竟是「燈會在忙」，鍾孟舜稱如果作者沒發現，是不是就不用給錢的意思。

鍾孟舜痛批雲林縣政府毫不尊重創作者，創作者「呆尼爾」一毛錢都沒拿到，也沒簽授權書，縣政府使用其創作也沒通知作者，他嘆：「台灣的創作者該習慣這種不尊重嗎」。