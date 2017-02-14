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繫安全帶也於事無補... 他點出遊覽車致命原因！
2017-02-14 16:50
國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，車頂遭削斷、車頭因撞擊力道強大而扭曲變形。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國道昨晚發生重大車禍，資深遊覽車司機認為，繫上安全帶是保命對策。不過天下獨立評論專欄作者曾柏文（Albert Tzeng）則認為，肇事車輛結構被瞬間破壞，此時即便有繫安全帶，恐也是把自己綁在死亡座椅上。
針對遊覽車翻覆意外，曾柏文下午在臉書表示，他過去搭客運都會養成習慣繫安全帶，因此昨晚看到報導後，第一時間欣慰自己都有繫安全帶，但事後看到照片，卻覺得有沒有繫都於事無補。
曾柏文認為，該車輛車頂被掀，座椅堆疊扭曲，車體結構已被瞬間破壞，此時就算繫安全帶，也是把自己綁在死亡座椅。
他指出，一般設計妥善的車體，應能在翻覆時撐起足夠空間，但此次車體如此解體，可能與速度太快、撞擊地點有關，也有可能是外界認為的拼裝車體結構強度不足所致。
此外，他也提到自己曾體驗過遊覽車翻覆，不過當時車速不快，幸運從車窗逃生。
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