| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

防禽流感擴散 這個東西恐成漏洞

2017-02-14  17:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣最近連續發生多起禽流感疫情，雲林縣爆發出私宰雞驗出H5N6禽流感，一水之隔的南投縣尚無疫情傳出，但正值生薑種植期間，農民使用大量雞糞當肥料，有民眾擔心這些雞糞成了防疫漏洞。

據《聯合新聞網》報導，一名南投王姓農民憂心忡忡的說，南投農民習慣使用大量雞糞當肥料，主要是從彰化、雲林等地購入，而雲林縣爆發土雞感染禽流感，但目前運載雞糞並未列入檢疫項目，讓他感到憂慮。

不過南投縣家畜疾病防治所長唐佳永則說，雞糞雖然會傳播疫情，但只要經過發酵，病毒就會死亡。有鑑於曾有農民違規使用生雞糞，因此，最近也透過農會，呼籲農民不要使用生雞糞，以免影響衛生，更可能擴散疫情，為了預防萬一安全，也會加強田間雞糞的抽驗，希望農民能配合，確保南投縣的防疫安全。

廣告
  • 雞糞恐成禽流感防疫漏洞。（示意圖，彰化動防所提供）

    雞糞恐成禽流感防疫漏洞。（示意圖，彰化動防所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 禽流感 防疫漏洞 雞糞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：防禽流感擴散 這個東西恐成漏洞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.