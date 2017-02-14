防禽流感擴散 這個東西恐成漏洞

2017-02-14 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣最近連續發生多起禽流感疫情，雲林縣爆發出私宰雞驗出H5N6禽流感，一水之隔的南投縣尚無疫情傳出，但正值生薑種植期間，農民使用大量雞糞當肥料，有民眾擔心這些雞糞成了防疫漏洞。

據《聯合新聞網》報導，一名南投王姓農民憂心忡忡的說，南投農民習慣使用大量雞糞當肥料，主要是從彰化、雲林等地購入，而雲林縣爆發土雞感染禽流感，但目前運載雞糞並未列入檢疫項目，讓他感到憂慮。

不過南投縣家畜疾病防治所長唐佳永則說，雞糞雖然會傳播疫情，但只要經過發酵，病毒就會死亡。有鑑於曾有農民違規使用生雞糞，因此，最近也透過農會，呼籲農民不要使用生雞糞，以免影響衛生，更可能擴散疫情，為了預防萬一安全，也會加強田間雞糞的抽驗，希望農民能配合，確保南投縣的防疫安全。