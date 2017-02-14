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六龜區新建衛生所完工 年底啟用

2017-02-14  15:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕斥資約4千萬元，總樓地板面積達450坪的全新六龜區衛生所，建物工程已全數完工且取得使用執照﹔高市衛生局表示，將儘速進行細部規劃與醫療設備建置，預定今年底營運，屆時將能提升六龜及附近區域醫療品質。

六龜區地處偏遠，轄內醫療資源匱乏，原有衛生所則是硬體老舊、空間不足，造成當地民眾就醫不便﹔為強化六龜居民就醫品質，高雄市長陳菊指示利用區公所旁原社區活動中心拆除重建，並規劃設立洗腎中心及相關醫療設施。

該工程由工務局新工處規劃，去年3月展開、近期已全數完工並取得使用執照。

新工處說明，新六龜區公所總樓地板面積約450坪、有三層樓，初步安排一樓為醫療門診服務與洗腎中心，以服務一般門診、牙科及洗腎病患為主，二樓主要為辦公室及衛教視聽室使用，三樓更設置洗腎中心RO儲水控制室、語言治療室及值班室等空間。

新工處進一步說明，衛生所建築外觀採穩重線條感主體，大面開窗取代封閉的高牆，增加室內的明亮度，並融合「高雄厝」的節能減碳及全齡化通用環境規劃構想，在建築立面東西兩向設置深遮陽與陽台以減低夏日熱負荷。

屋頂層預留立體綠化及太陽能光電系統管路等措施；全棟建材使用灰白色系材料，有效減少吸收熱輻射；內部室內配色及燈光採明亮風格，創造民眾友善空間。

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  • 新建六龜衛生所外型相當新穎。（新工處提供）

    新建六龜衛生所外型相當新穎。（新工處提供）

  • 原六龜衛生所。（新工處提供）

    原六龜衛生所。（新工處提供）

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