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遊覽車公會向中央喊話 遊覽車應納入運輸法管制

2017-02-14  16:56

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道5號昨晚發生重大車禍，由蝶戀花旅行社負責的賞櫻團遊覽車回程翻落邊坡，造成33死11人受傷。外界質疑，司機工時過長或遊覽車是拼裝車，是車禍發生可能原因。今下午遊覽車中華民國客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞接受媒體採訪時表示，肇事遊覽車合法經過監理機關審核，他並向中央喊話，老舊的遊覽車多用在觀光載客，且未受大眾運輸法管制，所以在法規面上，一直進不去這個門檻，中央應該要重視，勿讓該事件重創觀光。

魯孝亞表示，事故發生後，公會跟旅行公會即成立事後小組處理，並負起最大責任，痛定思痛檢討，至於責任歸屬的部分，則尊重檢察官做出最後報告。

他說，發生事故的遊覽車都是經過監理機關檢驗，但台灣並沒有規定退場機制，也沒有說多少公里要換零組件，車輛都是配合政府，依照規定去檢驗。肇事原因絕對不是單一原因，因此希望與政府討論出檢討方式。

今早政府官員曾提到旅行社評鑑列為丙等與丁等者，兩週內限期改善。針對蝶戀花旅行社列為丙等，魯孝亞表示，評鑑內容公平性不足，評價制度也要納入檢討，而非以單一層級去討論好與壞。

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  • 遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞指出，發生事故的遊覽車經過監理機關檢驗，但台灣並沒有規定退場機制，也沒有說多少公里要換零組件。圖為檢警勘驗肇事遊覽車車體，希望能夠釐清真相。（記者黃耀徵攝）

    遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞指出，發生事故的遊覽車經過監理機關檢驗，但台灣並沒有規定退場機制，也沒有說多少公里要換零組件。圖為檢警勘驗肇事遊覽車車體，希望能夠釐清真相。（記者黃耀徵攝）

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