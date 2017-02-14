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情人節之夜將來臨 記得戴套套

2017-02-14  16:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕西洋情人節的浪漫夜晚將到，嘉義縣衛生局提醒情人共度良宵進行性行為時，記得戴保險套，避免不安全性行為，全程正確使用保險套及水性潤滑液，保護自身安全，才能讓情人節過得健康又浪漫。

嘉義縣衛生局表示，根據疾病管制署資料，愛滋病的傳播以不安全性行為為主，年輕族群及男男間性行為者居多，國內淋病疫情逐年上升，感染族群以男性為主，增加幅度以10～19歲（27%）及20～29歲（22%）為最高。

嘉義縣去年新通報愛滋感染者有19例，其中3例為20歲以下男性，各衛生局所、長庚醫院、大林慈濟醫院及部立朴子醫院提供就近性高危險群匿名篩檢服務，早期發現和治療。

嘉義縣衛生局長許家禎呼籲民眾避免參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為；不與性生活史不明的對象發生性行為；全程正確使用保險套及水性潤滑液；拒絕使用成癮性藥物；若進行不安全性行為，暴露後72小時內至提供「非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥」指定醫院（嘉義地區有嘉義長庚紀念醫院、嘉義基督教醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院）經醫師評估後，接受自費抗愛滋病毒預防性投藥，減少感染風險。

嘉義縣衛生局表示，愛滋病毒篩檢無論至匿名篩檢場所或上網申請，無需留下身分資料，篩檢結果不會紀錄在病歷，保護受檢者隱私，相關訊息電洽衛生局吳技士05-3620600轉206。

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  • 嘉義縣衛生局提醒，西洋情人節的夜晚，浪漫時別忘戴保險套。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣衛生局提醒，西洋情人節的夜晚，浪漫時別忘戴保險套。（記者林宜樟翻攝）

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