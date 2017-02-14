啃老族不照顧父母 曉明推「老朋友專線」

2017-02-14 16:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕曉明社福基金會發現，有些成年子女因經濟力不佳而與父母同住，卻疏於對父母的照顧，今年將結合「老朋友專線」資源，啟動對父母疏於照顧家庭的教育輔導工作，避免衍生虐待。

因景氣不佳，老年人口增加，成年子女因經濟力不佳，很多都與父母同住，但很多成年子女雖與父母同住，卻與父母相處不睦，有些是子女不滿父母偏心；有些子女不滿工作壓力已大，父母還碎碎念；有些則是父母有失智現象，會莫名其妙責備子女；更有甚者是吸毒犯、酗酒者，動不動就對父母暴力相向。

曉明基金會的老朋友專線，會接到一些長者對子女的抱怨，曉明基金會的社工至社區進行老人關懷時，會看到部分自理能力較弱長輩雖與子女同住，生活上卻如同獨居，以致環境髒亂，長輩雖不敢向社工明講，但可聽出一些端倪。

政府對於年輕父母與未成年子女相處有親子輔導，不過對年長父母與成年子女的相處之道，卻未有輔導的機制，但成年子女與父母心結未解又溝通不良，更容易起衝突，進而造成子女不願照顧父母，更激化衝突，終演變成虐待、家暴事件，形成社會問題。

曉明基金會主任施郁榛表示，很多成年子女擺明不要照顧年長的父母，原因很多，可能是幼時不滿延續至長大，而年長父母不滿被疏忽，便會指責子女，甚至向左鄰右舍抱怨，此一情況，讓雙方關係更惡化。

施郁榛說，過年時，成年子女與長者間的衝突最為嚴重，而現今疏於對父母照顧的社會事件有增加的趨勢，預防重於治療，曉明社福基金會今年將結合「老朋友專線」資源，啟動對長者疏於照顧家庭的教育輔導，避免因缺乏外界的協助，演變成家庭暴力事件。

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