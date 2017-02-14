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水果行公休因老闆娘討客兄？老闆：開玩笑

水果行貼出公休告示，理由竟然是老闆娘討客兄。（記者張菁雅攝）

2017-02-14  15:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區文昌街有家水果行貼出告示，表示「因老闆娘討客兄，夫妻打架，心情不美麗，2/13~2/15公休3天」，有網友拍照上傳臉書，引起網友討論。老闆游先生則澄清，沒事啦！元宵節過後想休息，胡亂編個理由，搏君一笑。

這家水果行位在南屯市場，已經營多年，昨天突然貼出告示，公休的原因非常勁爆，竟然是「因老闆娘討客兄，夫妻打架」，網友拍照上傳臉書社團「南屯大小事」，網友議論紛紛。

幾位網友都說，應該是搞笑的，這家水果行每次公休告示的內容都很搞笑，有次還說「老公被老婆打，在床上養傷」。也有網友說，老闆幽默、大方，老闆娘年輕貌美，是南屯市場內口碑很好的攤商。

網友都不相信水果行公休的理由，游姓老闆則說，從過年前忙到元宵節，一直都沒休息，所以在元宵節過後休息3天，每次公休都亂編理由，純粹只是覺得有趣，開開玩笑而已，昨天就有人打電話關心。他強調，夫妻倆沒事，而且如果兩人真的吵架，才不會寫出來。

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  • 南屯市場這家水果行貼出公秀告示，理由很勁爆。（記者張菁雅攝）

    南屯市場這家水果行貼出公秀告示，理由很勁爆。（記者張菁雅攝）

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