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埔心拓寬3道路 逾3億元經費有著落

2017-02-14  16:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉位於「高速公路特定區」內的羅厝路、興霖路、八號路等3條鄉道人車出入頻繁，道路彎彎曲曲，鄉公所早有意拓寬，可惜受限國家財政短缺，一直未能拓寬，鄉長張乘瑜從中央的「擴大內需方案」中找到財源，拓寬經費3億2000多萬元終於有著落，最快今年6月就能動工。

張乘瑜說，埔心鄉公所1年的歲入歲出就有2億元，這次爭取到3億2000萬元來拓寬道路，在地方相當難得。

他說，這3條道路拓寬後，可以打通埔心鄉的交通「任督二脈」，因為民國66年中山高通車後，員林交流道周邊被畫為「特定區」，歷任鄉長都想拓寬這3條路，都因不得其法而被縣府打回票。

張乘瑜表示，這次他結合縣長魏明谷、立委陳素月從馬政府時代的「擴大內需方案」中找到財源，他們發現其中有一項針對「生活圈聯外道路建設」的補助，剛好符合埔心鄉的需要，3條道路都位於「特定區」，只要土地徵收費用低於工程款，就很有機會獲得中央的補助，經由縣府、立委、公所共同合作，成功爭取3億2000萬元來拓寬道路，預計今年6月動工，工期約1年，完工後，埔心鄉的路網會「四通八達」。

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  • 道路拓寬徵收補助，民眾領取。（記者顏宏駿攝）

    道路拓寬徵收補助，民眾領取。（記者顏宏駿攝）

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