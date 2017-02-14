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水情吃緊、停灌休耕？ 代耕和育苗業者跳腳
2017-02-14 15:47
［記者黃美珠／新埔報導］「這是什麼邏輯？水情吃緊總是先犧牲農民！？」、「所有職業操作過程都有一定計畫，種水稻也是有的好嗎！」新竹縣一群基層農民今天聽到水情再度吃緊，政府的決定卻依舊是優先顧工業和民生用水，氣得這樣抨擊。
新竹縣水稻育苗技術研究協會理事張明燕說，政府每次因為水情吃緊喊停灌休耕，雖然也對育秧苗的業者有所補貼，但只補貼已經播種育苗下去的，還沒播種育苗的則沒有。但事實上很多的稻種都是從外買入，就算還沒有實際育養秧苗下去，也是已經開始花錢投資。
新竹縣的1期稻作本月底就要插秧了，政府因應水情吃緊，還在評估是否停灌休耕，但是農民播種、育苗、插秧等作業都有一定計畫，沒有明快的決策因應，農民的損失就越大。
新竹縣農田代耕技術協會理事長徐錦堂說，每次的停灌休耕，受到衝擊最大的就是幫農民代耕農田的代耕業者。
他說，農民擁有土地理所當然獲得停灌休耕的損失補貼，育秧業者也因被波及而一樣領有。只有1個動輒代耕2、30甲農地的代耕業者什麼都沒有，其實他們耕作的農地遠比一般農民還大、還多。
他說，他們都是專業在做，沒有兼差。全新竹縣有登記的就有300人，還有其他沒有登記的。
他說，代耕業者為了養家活口，忍痛貸款買100萬到300萬不等的插秧機、打田機、以及割稻機。以割稻機為例，300萬元1輛，他們幾乎就背負了200萬元的貸款，銀行依據2期稻作給予7年、14期的分期付款，每期就要繳付1、20萬元。
政府只要一喊停灌休耕，他們的機具無用武之地，很自然的也就沒有收入，就連前述該繳付的貸款要從何處「生」？都是問題，政府到現在都沒有看到他們的困境，一毛補貼都沒有！
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