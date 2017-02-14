| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

竹市節電亮眼 服務業夏季節電量達1320萬度

新竹市節電成績亮眼，服務業夏季節電量高達24座青青草原吸碳量！（記者蔡彰盛攝）

2017-02-14  15:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府配合經濟部推動「智慧節電計畫」成績亮眼，獲經濟部「夏月．節電中」縣市競賽分組冠軍，經濟部評審結果在服務業暨農業部門夏季戶均節電率達2.78%，節電量達1320萬度，相當於24座青青草原或3座十八尖山的1年吸碳量。

新竹市政府自104年配合經濟部推動「智慧節電計畫」以來，即獲得全國第3名、住宅部門節電成績全國第1名。去年更結合民間產業，積極推動多項宣導及輔導活動，再次拿下經濟部「夏月．節電中」縣市競賽分組冠軍。

市長林智堅表示，去年整體平均氣溫偏高，在節電更加困難的情況下，市府還能夠取得分組冠軍，實屬不易。

環保局表示，新竹市培訓節電志工、社區大樓節能診斷輔導、推動綠屋頂與生態綠化等措施獲經濟部肯定，此外，市府也推動降低建物外殼溫度以減少空調用電、訪視輔導158餘處能源用戶及冷氣不外洩，汰換2萬3736盞傳統路燈為LED燈節電1007萬度，其節電效率達65%。

遠東巨城購物中心新竹分公司為去年節能效益最高的服務業，巨城購物中心物管長廖茂為今日於會中分享，透過BA系統設定各區電燈開關時間，並汰換停車場及公共區域的逃生指示牌改用LED燈具，可大幅節省近10%電費。

新竹市銀行商業同業工會游國鍮理事長表示，汰換LED燈具效果有限，更換變頻冷氣、使冷氣效能最佳化，汰換後節電效率可達30～40%。

環保局長江盛任表示，今年仍從機關、住宅及服務業3方面著手，並致力於節電宣導、節能輔導、用電管理及能源教育4大面向。而在住宅方面，為能提供市民深度了解自身家庭用電情況，本市持續推出「智慧化家庭用電健檢與改善示範」免付費服務，可以省去以往需由專業人員親自到府現場診斷的傳統做法，省時又方便，於雲端系統即可依用戶特性分析用電行為，提供用電管理方案。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 智慧節電計畫 節電
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：竹市節電亮眼 服務業夏季節電量達1320萬度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.