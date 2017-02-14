竹市節電亮眼 服務業夏季節電量達1320萬度

新竹市節電成績亮眼，服務業夏季節電量高達24座青青草原吸碳量！（記者蔡彰盛攝）

2017-02-14 15:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府配合經濟部推動「智慧節電計畫」成績亮眼，獲經濟部「夏月．節電中」縣市競賽分組冠軍，經濟部評審結果在服務業暨農業部門夏季戶均節電率達2.78%，節電量達1320萬度，相當於24座青青草原或3座十八尖山的1年吸碳量。

新竹市政府自104年配合經濟部推動「智慧節電計畫」以來，即獲得全國第3名、住宅部門節電成績全國第1名。去年更結合民間產業，積極推動多項宣導及輔導活動，再次拿下經濟部「夏月．節電中」縣市競賽分組冠軍。

市長林智堅表示，去年整體平均氣溫偏高，在節電更加困難的情況下，市府還能夠取得分組冠軍，實屬不易。

環保局表示，新竹市培訓節電志工、社區大樓節能診斷輔導、推動綠屋頂與生態綠化等措施獲經濟部肯定，此外，市府也推動降低建物外殼溫度以減少空調用電、訪視輔導158餘處能源用戶及冷氣不外洩，汰換2萬3736盞傳統路燈為LED燈節電1007萬度，其節電效率達65%。

遠東巨城購物中心新竹分公司為去年節能效益最高的服務業，巨城購物中心物管長廖茂為今日於會中分享，透過BA系統設定各區電燈開關時間，並汰換停車場及公共區域的逃生指示牌改用LED燈具，可大幅節省近10%電費。

新竹市銀行商業同業工會游國鍮理事長表示，汰換LED燈具效果有限，更換變頻冷氣、使冷氣效能最佳化，汰換後節電效率可達30～40%。

環保局長江盛任表示，今年仍從機關、住宅及服務業3方面著手，並致力於節電宣導、節能輔導、用電管理及能源教育4大面向。而在住宅方面，為能提供市民深度了解自身家庭用電情況，本市持續推出「智慧化家庭用電健檢與改善示範」免付費服務，可以省去以往需由專業人員親自到府現場診斷的傳統做法，省時又方便，於雲端系統即可依用戶特性分析用電行為，提供用電管理方案。