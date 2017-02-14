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107課綱前導校 來義高中8月成立原民實驗專班

2017-02-14  15:50

〔記者林曉雲／屏東報導〕12年國教課綱將在107年上路，屏東縣立來義高中被選為新課綱前導學校，為打造完整的6年一貫排灣族中等實驗學校教育體系，今年8月起的106學年度開始，將成立「原住民族實驗專班」，教務主任陳冠州指出，學校將一般教育、民族教育及國際教育結合為一體，活化及改造既有課程，部分課程也將採全族語及全美語教學。

教育部國教署副署長戴淑芬等今天訪視來義高中，全校師生展現近幾年來發展民族教育特色課程的成果，學生們帶來排灣族勇士舞、祈雨舞蹈、古謠傳唱、原民合唱歌聲、拳擊武術等表演，令人印象深刻。

校長簡志明表示，從在地文化深根到部落國際化，來義高中正將部落文化之美，散播到全世界每個角落，學校願景是「原民國度，優質來中」，要打造「部落中有學校，學校中有部落」，一所專屬於原住民族教育文化的「優質來中」，逐年推動並建構完成舞動、樂動、藝動、撼動的「原民國度」，提供原民學生優質的學習部落環境，以達成部落文化傳承的任務。

陳冠州表示，配合實驗教育的推動，學生上課地點將從教室拉到戶外，課程分成5大主軸：部落生態課程、部落主題式及體驗課程、部落國際化課程、原民科學課程、民族文化藝術課程等，將在地化的原民生態、藝術、科技、人文、祭典等相結合，透過讓學生體驗學習及動手做的教學模式，並與大學合作，結合學者專家、耆老協同教學，讓學生的學習可保有祖靈的智慧，又能與課本學習的知識相結合，成為真正帶著走的能力，達成自發、互動、共好的終身學習教育核心素養。

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  • 屏縣來義高中學生們為來訪的教育部官員表演排灣族勇士舞。（記者林曉雲攝）

    屏縣來義高中學生們為來訪的教育部官員表演排灣族勇士舞。（記者林曉雲攝）

  • 屏縣來義高中為107課綱前導學校，今年8月將成立原住民族實驗專班。（記者林曉雲攝）

    屏縣來義高中為107課綱前導學校，今年8月將成立原住民族實驗專班。（記者林曉雲攝）

  • 屏縣來義高中學生們表演獲獎的祈雨舞。（記者林曉雲攝）

    屏縣來義高中學生們表演獲獎的祈雨舞。（記者林曉雲攝）

  • 教育部臨時改由國教署副署長戴淑芬代表訪視屏縣來義高中，了解該校發展原住實驗教育的情況。（記者林曉雲攝）

    教育部臨時改由國教署副署長戴淑芬代表訪視屏縣來義高中，了解該校發展原住實驗教育的情況。（記者林曉雲攝）

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