| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

東南部外海規模4.8地震 台東、綠島震度2級

今天下午2時54分，台東外海發生芮氏規模4.8地震，台東市、綠島最大震度達2級。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-14  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天（14日）下午2時54分，台東外海發生芮氏規模4.8地震，台東市、綠島最大震度達2級。

根據中央氣象局的觀測顯示，今天下午2時54分，在台東縣政府東偏南方52.4公里處，也就是台灣東南部海域發生芮氏規模4.8地震，震源深度12.1公里，台東市、東河、初鹿、成功、綠島等地最大震度達2級。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：東南部外海規模4.8地震 台東、綠島震度2級


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.