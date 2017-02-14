東南部外海規模4.8地震 台東、綠島震度2級

今天下午2時54分，台東外海發生芮氏規模4.8地震，台東市、綠島最大震度達2級。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-14 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天（14日）下午2時54分，台東外海發生芮氏規模4.8地震，台東市、綠島最大震度達2級。

根據中央氣象局的觀測顯示，今天下午2時54分，在台東縣政府東偏南方52.4公里處，也就是台灣東南部海域發生芮氏規模4.8地震，震源深度12.1公里，台東市、東河、初鹿、成功、綠島等地最大震度達2級。