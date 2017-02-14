保存南勢溪湧泉洗衣文化 台中市府打造生態河

2017-02-14 15:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市柳川水岸煥然一新，成為廣受歡迎的新興景點，台中市府展開水與綠計畫，鎖定擁有天然湧泉的沙鹿南勢溪，將打造為水綠交織的生態河川。今日市長林佳龍前往視察表示，市府積極整治全市河川，南勢溪工程加速辦理，盼維護這條海線文化活水，打造成民眾喜愛的親水環境。

林佳龍由水利局長周廷彰及沙鹿區長李順彬陪同，視察南勢溪，並聽取周廷彰簡報，市議員王立任、顏莉敏、尤碧鈴及多名里長到場，立委顏寬恒、副議長張清照、市議員楊典忠等也派代表關心。

南勢溪水質清澈，至今仍有眾多婦女用以洗衣，甚至有梧棲民眾每週開車來洗衣，保有海線在地湧泉洗衣文化，市府期盼南勢溪永遠有源泉活水。周廷彰表示，預計打造生態淨水池、親水步道與生態護岸。

林佳龍表示，市府編列2230萬元，目前對於南勢溪的景觀環境設計規劃已完成，設計採生態工法為主，並強調能讓大家親近這條湧泉之溪，預計6月動工，可望明年2月完工。

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