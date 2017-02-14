| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

保存南勢溪湧泉洗衣文化 台中市府打造生態河

2017-02-14  15:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市柳川水岸煥然一新，成為廣受歡迎的新興景點，台中市府展開水與綠計畫，鎖定擁有天然湧泉的沙鹿南勢溪，將打造為水綠交織的生態河川。今日市長林佳龍前往視察表示，市府積極整治全市河川，南勢溪工程加速辦理，盼維護這條海線文化活水，打造成民眾喜愛的親水環境。

林佳龍由水利局長周廷彰及沙鹿區長李順彬陪同，視察南勢溪，並聽取周廷彰簡報，市議員王立任、顏莉敏、尤碧鈴及多名里長到場，立委顏寬恒、副議長張清照、市議員楊典忠等也派代表關心。

南勢溪水質清澈，至今仍有眾多婦女用以洗衣，甚至有梧棲民眾每週開車來洗衣，保有海線在地湧泉洗衣文化，市府期盼南勢溪永遠有源泉活水。周廷彰表示，預計打造生態淨水池、親水步道與生態護岸。

林佳龍表示，市府編列2230萬元，目前對於南勢溪的景觀環境設計規劃已完成，設計採生態工法為主，並強調能讓大家親近這條湧泉之溪，預計6月動工，可望明年2月完工。

相關影音

廣告
  • 沙鹿區李姓婦女長年到南勢溪洗衣。（記者張軒哲攝）

    沙鹿區李姓婦女長年到南勢溪洗衣。（記者張軒哲攝）

  • 台中市府將打造沙鹿南勢溪成為親水生態河。（記者張軒哲攝）

    台中市府將打造沙鹿南勢溪成為親水生態河。（記者張軒哲攝）

  • 台中市長林佳龍（左四）視察南勢溪。（記者張軒哲攝）

    台中市長林佳龍（左四）視察南勢溪。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洗衣 湧泉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：保存南勢溪湧泉洗衣文化 台中市府打造生態河


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.