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烏骨雞染H5N6 嘉義首度預防性投藥
2017-02-14 15:15
〔記者林惠琴／台北報導〕國內爆發H5N6高病原性禽流感疫情，其中，嘉義縣烏骨雞業者夫妻於2月9日共同宰殺活禽時，並無任何防護，具高風險，因此儘管迄今尚無症狀，經衛福疾管署評估，決定預防性投藥，給予抗病毒藥劑，也是此波疫情中，首度預防性投藥的個案。
疾管署表示，已於2月12日緊急邀集傳染病防治醫療網台北區、東區及南區正副指揮官進行視訊會議，啟動相關因應措施，包括疫情調查、衛教宣導、接觸者健康狀況主動追蹤等防治工作，並於13日聯繫日本厚生勞動省、韓國疾病控制中心交換最新資訊，確認與日、韓針對H5N6相關接觸者健康維護作法，確保國人健康安全。
根據疾管署統計，目前衛生單位追蹤中的H5N6相關接觸者共計99人，包含宜蘭縣74名、花蓮縣1名、台南縣16名，以及新增嘉義縣8人，目前均健康良好，無人於接觸H5N6陽性禽鳥後出現類流感疑似症狀。。
疾管署指出，由於嘉義縣烏骨雞業者夫妻於2月9日共同宰殺活禽時無任何防護，具高風險，因此經疾管署防疫醫師及南區防疫指揮官評估給予抗病毒藥劑預防性投藥，維克流感75毫克早晚一顆，共計5天，以降低發病機率。
疾管署提醒，感染禽流感的家禽，呼吸道分泌物及排泄物都可能含有病毒，工作人員若不慎接觸，可能透過呼吸道、眼、鼻及口腔黏膜等傳染途徑進入人體，尤其處理病、死家禽時，接觸病毒機會大幅增加，因此需要穿戴防護衣、口罩、手套、膠鞋或鞋套，必要時戴護目鏡或面罩。
疾管署也再度呼籲，民眾勿走私、接觸及私宰禽鳥，尤其切勿撿拾禽鳥屍體，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施。
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