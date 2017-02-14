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蛀牙也有城鄉差距？ 屏東牙醫公會推偏鄉醫療

2017-02-14  15:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣國小一年級學童齲齒率超過6成，偏鄉更嚴重，屏東縣牙醫師公會民國自87年成立山地醫療團，到偏鄉國中小學、原鄉衛生所及無牙醫鄉鎮設置巡迴醫療站，至今（14）日已達67站。

根據屏縣府教育處102至104學年度健康檢查結果，國小一年級學童齲齒率，從48％逐年上升到61％，每10名小一學童即有6名蛀牙，明顯偏高；屏東縣牙醫師公會觀察發現，學童蛀牙有明顯的城鄉差距，鄉下地方隔代教養多，祖父母沒有良好口腔保健觀念，造成孩童未養成正確刷牙習慣，齲齒率因而居高不下。

最新設置的牙醫巡迴醫療站是在屏東縣仕絨國小，牙醫師公會出錢出力，在該校保健室建置診療椅等基本牙科設備，是全縣第67個駐點，今天（14日）上午揭牌，校長林育妃相當感謝公會協助。

仕絨國小104學年度學童齲齒率，一年級為60％、四年級為62.5％；屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲說，未來每月2次派駐牙醫師，免費為全校66位學生看診，提供口腔健康檢查、口腔衛生教育，協助學童養成良好的飲食習慣，力行餐後、睡前潔牙，降低齲齒率。

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  • 屏東縣牙醫師公會推動偏鄉醫療已19年。（圖由公會提供）

    屏東縣牙醫師公會推動偏鄉醫療已19年。（圖由公會提供）

  • 屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲（右上）今天到仕絨國小成立牙醫巡迴醫療站。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲（右上）今天到仕絨國小成立牙醫巡迴醫療站。（記者羅欣貞攝）

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