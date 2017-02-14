劉禹錫PO文、白居易按讚 這國文課本被推爆！

翰林版八年級的國文課本，首度將臉書融入課程內容中。（翰林出版社提供）

2017-02-14 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕國中國文科的文言文常成為學生們的惡夢，不過，翰林出版社這次卻創意發想，替唐朝知名詩人劉禹錫辦了「臉書帳號」、登上國文課本，除了有許多PO文以外，還有元稹、白居易等詩人按讚，超新潮的排版，讓網友們一致叫好！

翰林版八年級的國文課本中，將「陋室銘」一課的習題部分採用臉書頁面的排版方式，將唐朝著名詩人化為臉書上的用戶，擬真的臉書頁面，讓唐朝詩人突然變得平易近人、活靈活現！劉禹錫除了和大家一樣po起「廢文」以外，還有「名人」元稹、白居易等人按讚，連個人資料及發文地點也完全不馬虎。

超有創意的創舉，讓網友們狂推這本課本、嚷著「要買一本收藏」，有網友扼腕的抱怨：「要是我以前的課本長這樣，我的國文分數一定更高。」許多網友則樂喊：「這樣我願意背文言文！」

翰林出版社表示，這是第一次嘗試這樣的版面，「因〈陋室銘〉一文的作者為劉禹錫，敝版針對這課的作者設計『劉禹錫臉書』作為閱讀題組的文本，讓古人形象更貼近現代學生的生活」，希望藉此燃起學生們學習的興趣。不過，由於目前剛開學，學校的課程還沒教到這個單元，目前尚無法得知師生的反應。