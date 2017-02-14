快訊明華園愛的波麗路台中登場
劉禹錫PO文、白居易按讚 這國文課本被推爆！
2017-02-14 16:41
翰林版八年級的國文課本，首度將臉書融入課程內容中。（翰林出版社提供）
〔即時新聞／綜合報導〕國中國文科的文言文常成為學生們的惡夢，不過，翰林出版社這次卻創意發想，替唐朝知名詩人劉禹錫辦了「臉書帳號」、登上國文課本，除了有許多PO文以外，還有元稹、白居易等詩人按讚，超新潮的排版，讓網友們一致叫好！
翰林版八年級的國文課本中，將「陋室銘」一課的習題部分採用臉書頁面的排版方式，將唐朝著名詩人化為臉書上的用戶，擬真的臉書頁面，讓唐朝詩人突然變得平易近人、活靈活現！劉禹錫除了和大家一樣po起「廢文」以外，還有「名人」元稹、白居易等人按讚，連個人資料及發文地點也完全不馬虎。
超有創意的創舉，讓網友們狂推這本課本、嚷著「要買一本收藏」，有網友扼腕的抱怨：「要是我以前的課本長這樣，我的國文分數一定更高。」許多網友則樂喊：「這樣我願意背文言文！」
翰林出版社表示，這是第一次嘗試這樣的版面，「因〈陋室銘〉一文的作者為劉禹錫，敝版針對這課的作者設計『劉禹錫臉書』作為閱讀題組的文本，讓古人形象更貼近現代學生的生活」，希望藉此燃起學生們學習的興趣。不過，由於目前剛開學，學校的課程還沒教到這個單元，目前尚無法得知師生的反應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 7年前接下預報中心主任 鄭明典自爆緣由...
- 恐佈！被魚刺傷 隔天手指變這樣…
- 駕駛疑過勞釀33死 社民黨諷：客運業卻擋「七休一」
- 中等學校運動會開幕 持牌手不耐曬昏倒
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工
- 賞櫻之旅遇死劫！恩愛夫妻生死兩隔
- 國民黨要求政府 全面檢查遊覽車
- 國5遊覽車事故 金管會：產壽險初估理賠3.3億
- 車沒掛牌違停又藏毒 開賓士男GG了！
- 黑道入黨案 國民黨24中常委明提案查洩密
- 江蕙哀悼遊覽車翻覆亡者 驚恐「怎麼是這樣」
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- NBA》魔術強森：湖人重建再等5年
- 回鄉弔唁親友 男子返家途中車禍亡
- 下水道施工爆水管 五結監理站對面馬路塌大洞
- 肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光
- 惡男召妓亮刀性侵還勒索 高院重判9年8月
- 〈紐約性愛檔案〉C罩杯癡迷男
- 收回中廣頻率受挫 NCC將抗告到底
- 也是翻車被拋飛！ 國1貨車司機頭顱破裂亡
- 遊覽車慘重傷亡外媒關注 BBC：台灣安全標準需改進
- 自由廣場》催生「學術倫理辦公室」
- NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
- NBA》雷霆送連24鐵大禮 巫師續當2017年東部最猛球隊
- （嘉義）鹿中竹小公辦民營 張花冠：地方不要就不做
- 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
- 老婆和老闆打麻將 夫持榔頭砸他公司
- 罹難司機早就想離職 胞姊：為了同事和客人才留下
- 建20年未完工 福龍寶塔今法拍
- 遊覽車殘骸內部曝光！ 座椅遭扯斷
- 遊覽車再爆重大事故 前北市交通局長批「國恥」
- 賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！
- 驚險！國光客運賞櫻專車撞山壁 40乘客無傷
- 去年權證交易戶數 4年來最低
- 日本「吳市」想邀台灣「吳氏」 暢遊軍港
- 國道5車禍 柯文哲：二殯成立緊急中心
- 情人節與北市府聯姻 台電跨界軟體園區創首例
- 雲嘉南農漁會選舉 選他案共38件
- 馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
- NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：劉禹錫PO文、白居易按讚 這國文課本被推爆！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分