宜市梅洲地區常淹水 大排分洪工程年底完工

宜蘭市長江聰淵（右三）今到工程現場關心進度與狀況。（圖由宜蘭市公所提供）

2017-02-14 15:21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市梅洲地區鄰近宜蘭河，由於地勢低窪，一遇颱風豪雨，居民就飽受淹水之苦，宜蘭市公所與地方里長向宜蘭縣政府反映，縣府從中央爭取到9300萬元經費，在梅洲大排施作分洪工程，設置長908公尺的箱涵，並進行破堤工程設置水閘門，預計12月31日完工。

梅洲地區包含新生、茭白、北津及梅洲等4里，由於地處低窪，每逢颱風、豪雨居民飽受淹水之苦，市公所於101年完成C幹線雨水下水道工程，縣政府則在98年完成梅洲大排清淤工程，第一河川局也在101年成立梅洲抽水站，但當地仍有部分地區遇到大雨就會淹水，尤其附近農田因為水災，農損數量龐大。

縣政府接獲地方反映後，從經濟部水利署6年660億元的流域綜合治理計畫中，爭取到9300萬元經費，進行梅洲大排分洪工程，在位於梅洲抽水站旁的富農路下施作908公尺的地下箱涵、改善既有側溝共845公尺並進行破提工程，設置水閘門，希望能藉此進行分洪，大幅改善淹水問題。

該工程已於去年12月22日開工，預計今年12月31日完工；宜蘭市長江聰淵指出，淹水確實影響居民安全，公所將全力配合中央完成相關改善工程的施作，但他也憂心，如果颱風季節來臨，破提工程還未完成，恐釀成水災，影響附近住戶安全。

縣政府表示，工程已陸續進行，完成後將形成完善的排水網路，至於破堤建水閘門的工程，已經向第一河川局提報完善的防汛及破提計畫，現在正在審查，預計工程開始進行後最快可趕在7月颱風季前完成。