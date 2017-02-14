水耕玫瑰 埔里花農科技栽培拚出路

因為採用自動化澆灌系統及免人工除草，蒲世正能獨自管理3分地的花田不費力。（記者佟振國攝）

2017-02-14 15:06

〔記者佟振國／南投報導〕傳統勞力密集土耕栽培的花卉產業，愈來愈受農業缺工與氣候變遷影響，南投縣埔里鎮花農蒲世正則是從國外引進水耕方式栽種玫瑰花，採取高架與自動澆灌系統，並以火山岩棉取代土壤與培養土，雖然每分地硬設施花費高達百萬元，但3分地的花田，農民也能獨自管理收成，且花卉產量品質提升，獲利相對穩定，好處多多。

農業缺工與氣候異常問題影響日益嚴重，讓傳統花卉產業面臨瓶頸，埔里鎮花農蒲世正3年前與從事貿易商的友人合作，從荷蘭引進水耕方式，於海拔較高的仁愛鄉南豐村栽種玫瑰花。

半溫室的花田採取高架設施，每株玫瑰花都離地至少1公尺，設計自動澆灌系統，並以火山岩棉為介質，取代傳統土壤、培養土，每株玫瑰花根部都以火山岩棉包覆，只要放在高架設施固定，每天定時澆水施肥，根部就能持續生長。

雖然每分地的硬體設施花費高達100萬元，但蒲世正3年來都是獨自管理3分地的花田，因為採高架水耕，每月省下僱工除草成本，每天定期澆水、施肥，營養充足，灑水可以清除葉片的白粉病、紅蜘蛛等害蟲，有助防止病蟲害，減少用藥成本，也能兼顧環境與農民、消費者健康。

蒲世正表示，因為每天固定施肥，同面積的水耕玫瑰產量比土耕栽培多出一倍，且花朵品質穩定，批發市場可賣到更好價錢，雖然初期投資成本高，但長期獲利相對提升，為傳統花卉產業尋找新出路。