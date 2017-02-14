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學測成績後天公布 審查資料上傳系統將開放測試

大學學科能力測驗成績即將在後天16日公布。圖為大學學科能力測驗。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-14  15:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學學科能力測驗成績即將在後天16日公布，大學甄選會表示，有關個人申請的審查資料已全面電子化，明天開始將開放「審查資料上傳系統」，考生可盡早上線測試，避免將來實際操作時慌亂而延誤上傳。

大學甄選會說，大學個人申請入學管道的第2階段指定項目甄試，已全面實施「書面審查電子化作業」，不同過去考生要準備一大堆的書審資料，如今只要利用電腦把自傳、得獎作品、其他備審資料等，透過電腦網路上傳，就能完成作業，而為了協助考生熟悉系統，將在明（15日）起開放，到17日晚上10點止，供考生使用。

大學甄選會表示，過去統計，考生在上傳時，常發生部分錯誤，如：資料沒有分項上傳，格式非PDF檔、容量超過5MB，或是檔案上傳卻未完成確認等，提醒考生可趁系統開放測試時機，多加練習；測試網址測試網址須從甄選會網站連結進入。

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