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桃園地檢署新大樓落成 18日起搬新家

2017-02-14  15:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署新大樓去年12月完工，桃檢表示，預計2月18日到28日進行搬遷工作，避免影響當事人權益，內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址正常運作，服務電話（03）3370737轉133、366或（03）216-0123轉1057~1060，預計於3月1日早上8點起，正式在新址辦公。

桃檢表示，舊辦公廳舍於62年興建的2層鋼筋磚造建築，隨著經濟發展、人口增加，訴訟案件逐年成長，桃檢編制及員額也跟著擴編，舊辦公廳舍已老舊狹小，無法因應檢察業務的需求，因此，經行政院准予興建地下2層、地上10層的鋼筋混凝土辦公廳舍，從100年4月29日動土開工，去年12月11日完工，預計2月18日到28日搬遷到新大樓。

桃檢表示，新廳舍為統合刑事偵查、執行、保護管束、贓物及檔案存放的多功能大樓，原本分散在桃園區成功路3段1號的第2辦公室執行科、觀護人室，都會一併遷移到新址辦公，新址：桃園區正光路898號，電話總機：（03）2160123，服務中心分機1057~1060，預計3月1日早上8點起正式在新址辦公。

前往桃檢新大樓的交通方式，自行開車從高速公路南下或北上，均自南桃園交流道下，直行大興西路左轉正光路即可到達；公車路線，免費公車自桃園市政府發車，搭埔子紅線，於「亞洲高球場」站牌國際路2段下車，步行3分鐘即可到達，另可搭埔子藍線，於「中埔國小」站牌永安路下車，步行8分鐘即達，統聯客運可於桃園火車站後站及內壢復興宮搭乘168號公車至「新地方法院」站牌下車，站牌未來將更名為桃園地檢署站。

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  • 桃園地檢署新大樓位於桃園區正光路。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署新大樓位於桃園區正光路。（記者鄭淑婷攝）

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