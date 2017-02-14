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姑娘訴心事被聽到 賴和作品留下巷弄燈會盛況

文史工作者黃水水今說明賴和作品，提到百餘年前的元宵，一名少女向媽祖訴說心事，卻被少年僧年聽到的趣事。（記者陳燦坤攝）

2017-02-14  14:46

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會北港燈區為見證百年前巷弄燈會盛況，邀文史工作者抄錄台灣文學之父賴和百年前描述巷弄燈會的北港竹枝詩，適逢情人節，詩句還提及少女向媽祖訴說心事，卻被住持聽到的趣事。

北港鎮盼了27年的台灣燈會如願在這個花燈原鄉舉辦，文史工作者黃水水受邀在巷弄燈區牆上抄錄賴合在105年前的作品北港竹枝詩，重現百年前巷弄燈區的盛況，討句裡提到民眾在元宵節虔誠準備牲禮拜媽祖，也描述巷弄間賞花燈的熱鬧人潮。

適逢今天是情人節，民眾也看到詩句裡寫道年輕男女「醉翁之意不在酒」，名為賞燈，骨子裡卻是在物色貎美的伴侶，賴和還描述一位懷春少女到朝天宮，拜媽祖時悄悄說心事，以為大家忙著賞花燈不會注意，沒想到一回頭看到一位少年僧人，才知道心事被僧人聽光了。

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  • 台灣文學之父賴和的詩見證百年前北港巷弄燈會盛況。（記者陳燦坤攝）

    台灣文學之父賴和的詩見證百年前北港巷弄燈會盛況。（記者陳燦坤攝）

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