助弱勢長者 台南郡王獅子會捐20萬元

郡王獅子捐助台南市社會局20萬元做為弱勢長者的居家服務經費。（記者蔡文居攝）

2017-02-14 14:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市郡王獅子今天捐助台南市社會局20萬元挹注居家服務經費，以協助獨居或經濟能力不佳的長者獲得居家服務，由社會局長劉淑惠代表接受並致贈感謝狀，感謝郡王獅子會為弱勢長者點亮溫暖的燭光。

郡王獅子會陳耀明會長表示，有感於高齡人口快速成長，長輩的照顧需求日益增加，南市郡王獅子會、專區主席許成興、分區主席林清海、第一獅子會、春暉獅子會及如意獅子會共同號召有志人士捐輸20萬元，由社會局運用該筆經費幫助獨居或經濟能力不佳長者使用居家服務費用。

社會局表示，只要設籍並實際居住在台南市，經社會局照顧管理中心專員評估有失能情形，且有經濟困難者，每人每月最多可獲得10個小時的居家服務費用補助，直到經費用完為止，因資源有限，如已聘請看護者（含本國國籍及外國籍）或領有老人特別照顧津貼補助者則不在補助範圍。

劉淑惠表示，目前社會局已委託27家民間單位共同辦理南市居家照顧服務，以提供失能長者身體照顧、陪伴就醫及家事服務等各項貼心服務。非常感謝國際獅子會台南市郡王獅子分會熱心公益，期望未來能有更多的企業響應，一同投入關懷社會、照顧弱勢長者的行列。