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民眾賞燈追悼大師？ 藝師：我還活著

黃志偉彩繪的大燈籠畫工精緻，頗受民眾肯定，還被誤認成已故大師吳敦厚作品。（記者陳燦坤攝）

2017-02-14  14:38

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會北港燈區懸掛一個大型傳統燈籠，彩繪10位天干神，畫工相當精緻，民眾讚歎出自大師的手筆就是不一樣，卻也感傷「新聞說吳大師已經過世」，彩繪燈籠的藝師黃志偉在旁尷尬苦笑。

北港燈區在工藝坊附近巷口懸掛一盞橢圓形大燈籠，直徑1公尺，高約3公尺，畫著10位栩栩如生的天干神，最近民眾參觀時相當稱許，彩繪燈籠的藝師黃志偉也常常抽空到場傾聽民眾的批評、指教，前幾天有2名婦人走過巷口對燈籠手藝誇獎一番，也忍不住感傷「吳大師過世了，高水準的彩繪作品難再看到」。

黃志偉先是開心作品受到肯定，但聽後最後那句不禁臉上三條線，原來民眾以為作品是出自國寶級已故大師吳敦厚之手，他只能尷尬苦笑，心裡卻很想說「我還活著」。

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  • 民眾將黃志偉彩繪燈籠誤認成已故大師作品，他對此感到開心。（記者陳燦坤攝）

    民眾將黃志偉彩繪燈籠誤認成已故大師作品，他對此感到開心。（記者陳燦坤攝）

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