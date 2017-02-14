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情人節早晚溫差大 出門吃大餐別忘帶外套

2017-02-14  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕結束了上週低溫的冷天氣，全台各地逐漸回暖、出太陽，高溫皆可達20度以上，不過日夜溫差仍大，早、晚較涼。今日正逢西洋情人節，氣象局呼籲出門約會前，可別忘了多帶一件外套！

氣象局預報員伍婉華表示，今、明兩天，全台大部分地區都可見陽光，北部及東半部地區高溫達21-22度、中南部則25度，而東半部地區的雲層稍多一些，偶爾會有局部短暫雨。

好天氣將持續到週五，週六北台灣氣溫將下降1-3度、週一再回暖，中南部則是差異不大。

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  • 今日全台各地皆為好天氣，不過早晚溫差大，民眾出門應多帶件外套。（資料照，記者王藝菘攝）

    今日全台各地皆為好天氣，不過早晚溫差大，民眾出門應多帶件外套。（資料照，記者王藝菘攝）

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