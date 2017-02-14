立委李昆澤：全力推動高雄第三條捷運

2017-02-14 14:12

〔記者黃建華／高雄報導〕民進黨立委李昆澤昨表示，不能台北地下都是捷運線，高雄地下都是石化管線，將全力推動高雄第三條捷運線！他強調，高雄只有紅、橘兩條捷運，相較台北，第三條捷運（黃線）將是下階段力推的捷運路線。

李昆澤計畫推動的第三條捷運，行經民生、教育、休閒與醫療重要據點，北段從亞洲新灣區出發，行經民族路、建工路、本館路等幹道，經四維行政中心、高雄高工、立志中學、高應大、正修科大、澄清湖、長庚醫院、澄清湖棒球場等重要的教育、民生、休閒、醫療場所。南段從前鎮出發，行經五甲二路、南京路轉入澄清路後與北段會合，途經前鎮區公所、衛武營、鳳山行政中心等。第三條捷運服務人口多，沿線途經三民、新興、前鎮、苓雅、鳳山、鳥松等行政區，服務人口達82.4萬人。

他認為，第三條捷運與既有路線串連，將可補足高雄城市核心區軌道路網缺口，黃線加入後，將可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵捷運化互相串連銜接，提升大眾運輸路網轉乘的便利性，提高大眾運輸使用率。