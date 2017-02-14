北市原民會委員 即起開放遴選報名

2017-02-14 14:07

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市政府原住民族事務委員會，即日起開放委員遴選報名，原民會將公開選出16至22位委員，即日起至3月15日受理報名。

北市原住民族事務委員會表示，台北市聚集了1萬6181名原住民鄉親，希望透過公開遴選委員的方式選出委員，將設置16至22人，由族群代表與專家學者擔任，其中婦女代表名額應佔委員總額三分之一以上；非原住民族籍代表名額超過委員總額三分之一，委員為無給職，任期2年。

原委會表示，候選人須具原住民及身份，設籍台北市滿4個月，有參與過原住民事務相關經驗；專家學者候選人要具備原住民族事務政策規劃、教育文化、經濟建設、社會福利等專長，且設籍台北市4個月以上。推薦方式可由設籍北市原住民、團體推薦或自我推薦。

原民會主委陳士章說，此次遴選將按照往例，但在族群代表會希望年輕化，長者耆老會另有顧問制度娉。此次遴選委員會將由原民會代表1人、原住民耆老2人、原住民青年代表1人、公私立大學校長3人共同組成。

遴選階段，有意參加此次遴選人員，可到原民會網站填妥推薦表，於3月15日下午5時前親送或寄至北市原民會。