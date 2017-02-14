搶救百年朴樹 新豐鳳坑社區整頓荒廢綠地

新竹縣新豐鄉鳳坑村的社區規劃師為了搶救百年朴樹，號召村民和青工會志工整頓荒蕪地，期盼創造一個良好的復育環境，讓朴樹林恢復往日風采。（姜政焜提供）

2017-02-14 14:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位在新竹縣新豐鄉紅毛港南岸的鳳坑村姜厝朴樹林，為台灣西海岸的稀有國寶級植物，更陪伴當地居民長大，可惜近年生長情況不佳；社區規劃師為了搶救百年朴樹，號召村民整頓荒蕪地，期盼創造一個良好的復育環境，讓朴樹林恢復往日風采。

社區規劃師姜政焜、呂曉婷夫婦表示，姜家聚落的朴樹林擁有100多年歷史，總計106棵，為全台朴樹林數群最多、最密集的地區，因位在濱海，受到強勁海風吹襲，樹枝自然曲折，外型特殊且優美，兼具景觀與歷史價值；可惜在民國94年來因為病蟲害等因素，一棵棵枯死，目前推估只剩6、70棵。

經縣府交通旅遊處的社規師駐地操作計畫經費補助，社規師選定一塊約700坪大、已荒廢多年的綠地作為示範，雇用怪土機整地，並號召村民一同捲起衣袖開工，新豐青工會志工也熱情加入。

經姜政焜說明工作內容之後，近80人分成油漆、紅磚、植栽及草皮等4組，戴著帽子、手套和口罩，手持鏟子等工具，分頭修復綠地裡的涼亭，栽種菊科類和蔓荊等濱海植物。雖然氣溫低，不少長輩帶著兒孫一起參與，邊做邊分享童年在朴樹下玩耍的快樂時光。

姜政焜說，該綠地原本因雜草叢生，而妨礙了朴樹生長；這次行動透過大家的力量，很快地整頓完成和綠美化，期待潔淨寬闊的綠地，再次提供社區居民休憩、玩耍的空間。

後續，社規師團隊將爭取地主同意，繼續整頓荒蕪地，並將邀請樹木醫生為朴樹診斷，針對生病的朴樹進行救治，希望讓朴樹繼續健康的矗立在姜厝聚落，陪伴鳳坑的孩子長大！