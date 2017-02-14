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鐵支路邊創作體 演出4場《造飛機》說再見

鐵支路邊創作體《造飛機》將於16至19日在台南文化中心演出，表演結束後，台南地區無限期休息。（記者劉婉君攝）

2017-02-14  14:05

〔記者劉婉君／台南報導〕鐵支路邊創作體從2003年創辦迄今，推出24齣創作，並在全台演出超過200場，16日至19日將以《造飛機》跟台南說再見，演出結束後在台南地區的演出將無限期休息。

鐵支路邊創作體在台南的「最後演出」，編劇與來自中國目前正在成功大學中文系攻讀博士的朱鑒之合作，並邀請加蒂思女子舞團、媚登峰劇團一同跨界演出，行銷傳播團隊由崑山科大公共關係暨廣告系畢業生所組成的鐵支路劇樂部團隊負責。

鐵支路邊創作體團長暨藝術總監林信宏表示，近2、3年台南地區劇團蓬勃發展，市場縮小，政府資源集中，去年8月推出作品「練習說再見」，即預埋伏筆，《造飛機》結合街舞，就是希望吸引更多觀眾走入劇場看表演，演出之後，鐵支路邊創作體即將「華麗轉身」，進行下一段創作里程，在台南地區無限期休息。

《造飛機》於16至19日在台南文化中心演出4場，採購票入場。

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  • 鐵支路邊創作體《造飛機》將於16至19日在台南文化中心演出，表演結束後，台南地區無限期休息。（記者劉婉君攝）

    鐵支路邊創作體《造飛機》將於16至19日在台南文化中心演出，表演結束後，台南地區無限期休息。（記者劉婉君攝）

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