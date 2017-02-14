釣友有福了！基隆嶼島礁開放磯釣將有法源

2017-02-14 13:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕喜歡磯釣的釣友有福了！基隆市政府市務會議今天（14日）通過「基隆市娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，市長林右昌表示，該條例將送議會審議後即可實施，未來基隆嶼18處島礁開放磯釣，相關配套管理辦法也將一併制定。

市府產發處科長蔡馥嚀說，自治條例針對娛樂漁船業者及釣客都有明確管理規範，違反相關規定者有相關罰鍰，從5千元到10萬元不等。為了保護幼魚，釣獲的魚體未滿20公分者應即釣即放，否則處1萬元以上，5萬元以下，並沒入所有漁獲及廢止磯釣證。未來須一年後，才能辦理磯釣證。

林右昌表示，基隆嶼18處垂釣點，今年有3家娛樂漁船取得經營權，喜愛垂釣釣友，3月1日起可向基隆區漁會申請磯釣證，即可搭乘取得經營權的娛樂漁船登島垂釣。