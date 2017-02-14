彰化平地櫻花盛開 遊客直呼「美呆了！」

芬園鄉花卉休憩園區的櫻花盛開，粉色系花海相當美麗。（記者湯世名攝）

2017-02-14 13:44

〔記者湯世名／芬園報導〕賞櫻花不必遠渡重洋到日本，也不用舟車勞頓入山，彰化縣芬園鄉曾榮獲神農獎的花農張洲府，引進30多種櫻花，經嫁接馴化，各個櫻花品種不僅在平地盛開，花期還可延續到4、5月，讓平地賞櫻花不再是夢想，遊客漫步在5公頃的櫻花園區時直呼「太美了！」紛紛搶著與櫻花拍照，熱鬧萬分。

張洲府10多年前陸續從歐、美與日本等國家引進30多種櫻花，積極從事嫁接與馴化的研究，不僅改良出新品系的八重櫻、吉野櫻、富士櫻及洲府枝垂櫻，在平地就可以怒放，開花期還可以延續到4、5月，更難能可貴的是，他在芬園鄉花卉休憩園區開發出廣達5公頃的櫻花園，還搭設了一座有150公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，帶動芬園鄉休閒遊憩風潮，他也因此被封為「櫻花張」。

目前適逢吉野櫻、洲府枝垂櫻開花季節，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開， 遊客紛紛拿起相機拍花或自拍留念，張洲府也與遊客們分享栽種櫻花的技巧與各類櫻花的特性。

1名謝姓遊客說，她每年都會來這裡賞櫻，尤其是在平地就可以欣賞到盛開的櫻花，不必大老遠入山賞櫻，避免舟車勞頓，太值得了。另1名黃姓民眾則說，他們一家四口已是第3次來報到，非假日時漫步在園區，不會感覺擁擠。

張州府說，他的夢想就是種櫻花讓遊客入園賞櫻，接下來包括八重櫻、香水櫻、福爾摩沙櫻、河津櫻等櫻花都將盛開，本月18日園區將有櫻花季活動，預計228連假期間，整個櫻花園的櫻花都會盛開，他還在櫻花隧道架設照明設備，夜間賞櫻別有一番風味，歡迎民眾共襄盛舉。

相關影音